Soome sisenejad peavad homsest läbima kohustusliku tervisekontrolli või esitama negatiivse koroonatesti 

Soome saabujalt nõutakse negatiivset koroonatesti, mis tehtud viimase 72 tunni jooksul, vastasel juhul tuleb teha riiki saabudes koroonatest. Testi ei pea tegema ka juhul, kui riiki siseneja esitab tõendi, et on koroonaviiruse viimase kuue kuu jooksul läbi põdenud.

Nõue kehtib nn riskiriikidest saabujaid, ehk inimesi, kes on viibinud vähemalt kaks nädalat riigis, kus viimase kahe nädala nakatumisnäitatja 100 000 elaniku kohta on üle 25. Praeguse seisuga on nakatumisnäitaja kõigil Euroopa riikidel üle 25, Eestis on näitaja hetkel 1515.