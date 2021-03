Maailm Peagi saab taas Everesti vallutada Greete Kõrvits , täna 17:42 Jaga: M

Foto: EPA/Scanpix

Nepal teatas, et aprillikuust saavad mägironijad taas vallutada maailma kõrgeima mäe Džomolungma ehk Everesti tippu. Oodatakse enam kui 300 mägironijat, mis on muljetavaldav arv, kui võtta arvesse seda, et nad peavad enne Džomolungma vallutamist veetma nädala karantiinis. 2019. aastal üritas mäetippu vallutada 381 inimest.