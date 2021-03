Piia on 14. Kristo on 54. Suhe, mis on nii kirglik ja skandaalne, et võtab sõnatuks 

Piia tunnistab, et on veidi muutunud pärast armusuhte algust. „Ma olen kindlasti hakanud rohkem valima, mida ma selga panen. Enne meeldisid mulle mugavad riided, näiteks teksad, spordiriided, sellised rohkem poiste asjad. Aga ma tean, et Kristole väga meeldib, kui ma naiselikult riides käin. Eriti meeldivad talle kleidid ja seelikud. Proovin olla tema jaoks naiselikum,“ ütleb Piia punastades.

Foto: Kristjan Taal

Kui uurime nende tulevikuplaanide kohta, osutab Kristo: „Me mõlemad armastame lapsi. Kindlasti saab kunagi Piiast meie lastele suurepärane ema. Praegu on natuke vara sellele mõelda, sest ta on ju veel ise ka laps. Ootaksin sellega kindlasti veel paar aastat!“

Foto: Kristjan Taal

Aga mida öelda inimestele, kes tema ja Piia suhet heaks ei kiida? Kristo vastab enesekindlalt: „Ma tean, et paljud teist mõtlevad, et see, mida ma teen, ei ole sobilik. Mul on kõigile kahtlejatele üks sõnum: see on meie elu ja ma jätkan oma suhet Piiaga nii kaua, kui ma tahan. Teie ei saa meie suhtesse kuidagi sekkuda, mitte keegi ei saa! Ei teie, ei tema vanemad ega kool. Isegi mitte politsei!“

Tõepoolest. Kristol on õigus. Keegi ei saa midagi öelda, sest Eestis on seksuaalse enesemääramise piirvanus kõigest 14.

14-aastane laps ei ole aga veel psühholoogiliselt piisavalt arenenud, et mõista seksuaalse enesemääramisega seotud ohte. Kristo võib kogenud täiskasvanuna pahaaimamatut last kergesti manipuleerida ning panna ta uskuma, et nendevaheline suhe põhineb vastastikusel nõusolekul, kuigi ta tegelikult last seksuaalselt ära kasutab. Senikaua kui Piia usub, et suhe on võrdne ja ta on andnud sellele nõusoleku, ei saa me seda last aidata.