Maailm KOIOTTIDE VALED JA BIDENI OLEMATUD LUBADUSED: USA piirile on kogunenud tuhanded vanemateta lapsed Greete Kõrvits , täna 18:55 Jaga: M

GALERII

PURUNENUD LOOTUSED: see kaheaastane tirts saabus Mehhikosse vanematega, paljud aga puhta omapäi. Foto: Reuters/Scanpix

Nemad arvavad, et uus valitsus tervitab neid avasüli. Nad eksivad. Muutunud pole nende jaoks suurt midagi. Neile on valetatud ja kuna neil endal puuduvad ligipääs adekvaatsele infole, inglise keele või puudub üldse kirjaoskus, ei tea nad seda. Või siis natuke nagu teavad ka, aga lootus. Lootus püsib suur, et äkki ikka... Äkki läheb minul õnneks?