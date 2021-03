Maailm LOOTUS REISISÕPRADELE: Euroopa Komisjon tegi ettepaneku võtta kasutusele koroonatõend Toimetas Greete Kõrvits , täna 14:31 Jaga: M

Selline näeks QR-koodiga tõend välja nutitelefonis. Foto: Euroopa Komisjoni infoleht

Kolmapäeval tegi Euroopa Komisjon ettepaneku luua nn roheline digitõend, et hõlbustada vaba liikumist COVID-19 pandeemia ajal. Roheline digitõend kinnitab, et selle omanik on COVID-19 vastu vaktsineeritud, tema COVID-19 testi tulemus on negatiivne või et ta on koroonaviirusest paranenud.