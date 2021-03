Maailm USKUMATU! Autojuhiks pürgiv poolakas ebaõnnestus teooriaeksamil 192. korda, saripõrujaid on ka Eestis Aare Kartau , täna 10:21 Jaga: M

Eestis põhjustab teooriaeksam vähem peavalu kui Poolas, ent ka siin tuleb selleks põhjalikult valmistuda. Foto: Tiit Tamme

Poola keskosas elav 50aastane mees on proovinud juba 17 aastat liiklusteooriaeksamit läbida, ent seni pole see õnnestunud. Mitte, et ta poleks üritanud – poolakas on teinud katset lausa 192 korral. Eestis päris sellisel tasemel saripõrujaid pole, ehkki mullu käis teooriaeksamil isik, kelle jaoks oli see mitmekümnendaks korraks.