Vambola Paavo | Vajame riigi avamise plaani 

Avastasime, et meil pole isegi korralikke vaktsineerimisnimekirju. Tegelikult on nimekirjad olemas, sest kuidas muidu viidaks läbi valimised? On elanike register. Paraku ei pääse sellele ligi perearstid, sest andmekaitse ei luba. Erandolukorras kehtivad aga teised prioriteedid – inimeste elu on tähtsam kui andmekaitse.

Mõistetamatu on praeguste piirangute valguses elektroonika- ja ehituspoodide sulgemine, justkui tekiks sinna koheselt masside kontsentratsioon. Tegemist on avarate ja ventileeritud ruumidega ning pole seal tunglemas mingeid rahvahulki. Kui pesumasin või teler läheb katki või on vaja uut arvutit, kas siis peab edaspidi istuma nagu Robinson üksikul saarel ja ootama piirangute lõppu. Selle lihtsa tõsiasja peale ministrid ja paanikas teadusnõukoda ei tulnud. Elu ei ole ainult drive-in või e-kaubandus, nagu arvab ekslikult tänane valitsus. Jüri Ratas mõistis, et tehnikal on komme ka üles öelda ja et koduseks remondiks on vaja tapeeti, naelu ja tööriistu. Ehk mõtleks ümber ja avaks need poed kasvõi lühendatud ajaks. Sama on aiakaupadega. Varsti hakkavad inimesed väljas aiatööd tegema.