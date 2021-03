Kuidas püütakse pedofiile lõksu? Politsei: seksini võib jutt minna esimese tunni jooksul 

Laurits märgib, et väga paljudes kriminaalasjades on vestluste kulg sarnane. „Samas näeme paljusid lapsi, kes saadavad ahvatleja kohe pikalt. Rõõm näha, et paljudel lastel on kõik hästi. Kannatanuks satuvad suurema tõenäosusega need lapsed, kelle minapilt ei ole korras – selle põhjus võib olla ebakindlus välimuse suhtes või puudub neil aktsepteeritus eakaaslaste seas, aga ennekõike ebapiisav usaldussuhe vanematega. Nad tunnevad end tõrjutuna ja alaväärsetena. Seda kasutavad pedofiilid ära,“ ütleb ringkonnaprokurör.

Lauritsa sõnul on ette tulnud ka olukordi, kus lapsealise ahvatleja on aru saanud, et midagi on valesti. „Ükskord kirjutas üks ahvatleja vestluspartnerile, kes tegelikult oli politseiagent, et too laps ei tea seksist nii palju nagu teised temavanused, kellega ta on vestelnud. Järelikult peab ta olema politseinik. Kuna meie ei saa provotseerida, peame hoidma tagasihoidlikku joont,“ lausub ta.