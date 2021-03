Suitsiidimõtteid on mõlgutanud 3000 last! „Tütre olukord oli väga kriitiline, aga psühholoogile saime aja pooleteise kuu pärast.“ 

„Kõige raskemad on lapse jaoks just ööd. Tekivad enesetapuepisoodid. Lõikumised. Me pole küll pidanud minema lastehaiglasse õmblema, aga palju puudu ei ole,“ räägib 14aastase tütre ema.

Riigikogu kiitis täna 73 poolthäälega heaks psühhiaatrilise abi seaduse muudatuse, mis lubab alla 18aastastel noortel pöörduda iseseisvalt psühhiaatri poole. Seaduse vastu hääletas 17 saadikut.

Peatselt saab seaduse jõu säte, mis võimaldab piisavalt küpsele ja kaalutusvõimelisele alaealistele anda vaimse tervise murede korral psühhiaatrilist abi ilma tema vanemate nõusolekuta, mis saab olema suureks abiks.

„Pean öösiti üleval olema, et jälgida, kas ei teki tagasilööke, uusi enesetapuepisoode. Tegelikult on näha, et laps vajab hospitaliseerimist, aga haiglasse ei ole me saanud. Ainult antidepressante on välja kirjutatud,“ ohkab viimase piirini viidud ema Kristel*.