TULISTAMINE ILUSALONGIDES: koroonakriisi taustal toimub USAs üha enam aasialaste vastu suunatud vihakuritegusid 

Koroonaviirus on mõjunud Ameerika Ühendriikidele äärmiselt laastavalt. Otseste ohvrite kõrval kaasnevad viirusega ühiskonda lõhestavad negatiivsed meeleolud ja liikumised. Üheks selliseks nähtuseks on vihakuriteod Aasia päritolu ameeriklaste vastu, keda soovitakse karistada Wuhanist pärineva viiruse leviku pärast. Viimase aasta jooksul on verbaalne sõim ja tagakiusamine arenenud lausa mõrvadeni.