MÕRV MASSAAŽISALONGIS: koroonakriisi ajal toimub USAs üha enam asiaatide vastu suunatud vihakuritegusid 

Koroonaviirus on mõjunud Ameerika Ühendriikidele äärmiselt laastavalt. Viirusega kaasnevad mitmed ühiskonda lõhestavad negatiivsed meeleolud ja liikumised. Üheks selliseks nähtuseks on vihakuriteod Aasia päritolu ameeriklaste vastu, keda mõni omast arust Hiinast Wuhanist pärineva viiruse leviku eest karistada mõtleb. Viimase aasta jooksul on sõimust ja tagakiusamisest arenenud midagi veel koledamat.