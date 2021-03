ALUSETU TAGAKIUSAMINE: koroonakriisi taustal toimub USAs üha enam aasialaste vastu suunatud vihakuritegusid 

USA justiitsministeerium teatas veebruaris, et uue administratsiooni ametisoleku ajal on treenitud sadu prokuröre ja õiguskaitseametnikke, kelle ülesandeks on probleemiga tegeleda. „Ma tahan kõigile selgeks teha – mitte keegi ei peaks Ameerikas kartma vägivalda selle eest, kes nad on või mida nad usuvad,“ teatas justiitsministri kohusetäitja John Carlin.

Teisipäeval toimunud tapatalgud nõudsid kaheksa inimelu

Politseinike sõnul toimusid veretööd Atlanta eeslinnas Acworthis asuvas massaažisalongis ja kahes Atlanta spaas. Teatavasti oli kolmes sündmuskohas ohvreid vähemalt kaheksa – neist kuus olid Aasia päritolu naised. Ühe spaa lähedal paikneva turvakaamera vaatevälja jäi ka kahtlusalune, kellel õnnestus esialgu põgeneda.

Cherokee politseijaoskond teatas, et sama päeva õhtul õnnestus vahistada 21aastane Robert Aaron Long. Ta tabati pika tagaajamise järel Atlantast umbes 240 km lõunas asuvas Crispi maakonnas. Taustakontrollist selgus, et Longil polnud varasemaid rikkumisi. Samuti pole kindlaks tehtud kuritegude motiivi – ehkki võimud seda ei kinnitanud, olid rünnakud ilmselt tahtlikult suunatud Aasia kogukonna esindajate vastu. Politseinike kõrval asus juhtunut uurima ka FBI.

Võimud on üsna veendunud, et mõrvar on 21aastane Robert Aaron Long. Foto: Reuters/Scanpix