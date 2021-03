Riigikohus kaebust ei rahuldanud: Allan Kiil kaastakse tsiviilasja menetlusse 

AS Tallinna Sadam ja TS Laevad OÜ vaidlustasid maakohtu määruse osas, mis puudutas Kiili tsiviilkostjana kaasamist ja tsiviilhagi tagamiseks seatud tagatiste ja arestitud vara jätmist aresti alla, selgitas Tallinna Sadama ja TS Laevad OÜ esindaja vandeadvokaat Dmitri Teplõhh Õhtulehele. 17. detsembri kohtumääruses leidis Tallinna ringkonnakohus, et tuleb rahuldada kannatanute määruskaebus ja kaasata Kiil tsiviilkostjana menetlusse ning jätkata kannatanute Tallinna Sadam AS ja TS Laevad OÜ tsiviilhagi menetlemist Kiili suhtes. Samuti jättis ringkonnakohus aresti alla Kiili varad. Läinud nädalal ei võtnud riigikohus kaebust menetlusse, mistõttu jõustus Tallinna ringkonnakohtu määrus.