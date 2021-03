Vapper neiu pääses ründaja küüsist 

Kirjelduse järgi umbes 190 cm pikk siilisoenguga ja tumedat kapuutsiga jopet kandnud eesti keelt kõnelev mees ründas neiut selja tagant Sanatooriumi tänaval, Sihi tänava poolses otsas. Neiu kuulis jooksusamme ja siis ründas teda võõras mees, kes pani talle käe suule, et ohver karjuda ei saaks. Neiu küll karjus, aga seda ei olnud kosta, kirjeldatakse nõmmekate Facebooki grupis. Neiu lõi meest vastu jalga ja ründaja lasti ta lahti. Siis lõi mees neiut rusikaga näkku, too aga lõi ründajat jalaga ja tal õnnestus ära joosta. Neiuga on kõik korras, kirjutatakse nõmmekate grupis. Siiski hoiatatakse seal naisi ja tüdrukuid, et selline mees on liikvel – kui liigute õhtul üksinda, kontrollige pidevalt seljatagust.