Töötuskindlustuse hüvitis hakkab sõltuma tööturu olukorrast: kriisi ajal makstakse hüvitist pikemalt 

"Kui töötus langeb väga madalale, et meil sisuliselt on Eestis täistööhõive ja töökäte puudus, siis tegelikult töötusperiood lüheneb. Ja omakorda, kui on kõrge tööpuudus ja rasked ajad, siis see jällegi pikeneb. See on vahetuskaup," kommenteerib muudatust töötukassa nõukogu esimees Peep Peterson.

Petersoni sõnul tähendab see, et kui töötus on 8,5%, läheb käima kriisiaja programm, kui töötus on alla 4,5%, on see niiöelda tööjõupuuduse kriis. "Praegu on töötus 8,8%, mis tähendab seda, et täna juba peaks rakendama seda uut mõtet," nentis ta.