Just need on viimase talve maailma müüduimad sekslelud! 

Võrreldes varasema aastaga on sekslelude edetabelis oma koha tugevalt sisse võtnud meestetooted. Mehed on saamas üle tabust, et kui nad ise orgasmi ei suuda esile võluda, siis on nad läbikukkunud. Sekslelud pakuvad mõnusat vaheldust… seda enam, et rutiin on libiido suurim vaenlane.