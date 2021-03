Seisukoht Seisukoht | Linnavõim ja korruptsioon: jumal, sa näed, aga ei mürista Marvel Riik, reporter , täna 19:13 Jaga: M

Õhtulehe uudistetoimetuse reporter Marvel Riik Foto: Tiina Kõrtsini

Kolleegi andmeanalüüs näitas, et Keskerakond pole oma kroonilisest himust lahti saanud ning teeb ikka seda, mis on lubamatu. Sama tuvastas lõppkokkuvõttes ka linna sisekontroll: rangelt töösõitudeks mõeldud linnaosa mikrobussi kasutati erasõitudeks, sellega aeti parteiasju. See tunnistus on olemas! Näiteks justiitsministeeriumi leheküljelt korruptsioon.ee võib lugeda, mida tähendab ametivõimu kuritarvitamine.