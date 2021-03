Simmo Saar | Perearstinduse otsused, mida keegi langetada ei taha 

Sellele on aga näiteks vastu praegused perearstide liidrid ning sellise ettepaneku tõsisem kaalumine võib kaasa tuua nende pahameele. See on inimlikult muidugi mõistetav, sest selline ümberõppevõimalus vähendab perearstinduse residentuuri atraktiivsust (alati saab ju ümber õppida) ning võib soodsatel tingimustel kaasa tuua ka reaalse mitme arstiga konkursi mõne populaarsema nimistu saamiseks – nii mõnigi aastaid töötanud eriarst võib ju otsustada, et tema soov on olla hoopiski perearst mõnes vaikses Eesti maakohakeses. Seda, kui palju selliseid arste oleks ja mil määral mõjutaks see eriarstide olukorda, tuleks muidugi eraldi kaaluda.

Kaugvastuvõtt on hell teema, mis ajab tagajalgadele suure osa „hoolivaid“ poliitikuid. 2020. aasta alguses käisin koos toonase peadirektori ja tervishoiuteenuste osakonna juhatajaga sotsiaalministeeriumi asekantsleri Maris Jesse juures vaibal, sest olime julgenud Haapsalu kaugvastuvõttu nimetada pilootprojektiks ning tõdeda, et praeguse tegevuskava puhul ei jää Haapsalu viimaseks. Sellised arengud võimaldasid poliitikutel aga nõuda vaat et perearsti sundviimist Haapsallu. Seal toimunut peeti ühekordseks looks, mida ta tegelikult pole.

Poliitikute ja kõrgete ametnike kiuste teame, et pereõe roll on paljuski kandev – näiteks teab mu hea sõber nägupidi oma pereõde, kuid perearsti pole ta juba aastaid näinud. Need head haldjad suudavad pikendada retsepte, vormistada vajalikke dokumente ning aidata võimalusel ka hea nõuga. Muidugi ei suuda nad asendada arsti, kuid… Mööngem, nad on sageli asendamatud.

2020. aastal oli terviseamet sunnitud Haapsalus rakendama just sellist mudelit, kus patsiente võttis füüsiliselt vastu neile eelmise perearsti aegadest tuttav pereõde, arsti nõuanne saabus aga videosilla teel. Tagasiside patsientidelt oli positiivne ning usun, et ajutise lahendusena (mis ilmselt kujuneb püsivaks) on selline kooslus igati mõistlik.

Võimalik lahendus nr 4 – arstita nimistute inimesed suunatakse teise arsti juurde

Raamatupidamise seisukohalt väga hea ja justkui lihtne lahendus, sest ilmselgelt pole ajutiste asendajatega nimistud üleliia populaarsed. Vabaturu reeglite järgi tuleb aga kehv toode valikust lihtsalt maha võtta.