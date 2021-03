Milliseid orgasme naine vajab – õpime lesbidelt! 

Kuidas pikaajalises suhtes seks mõlema jaoks rahuldavana hoida? Võtame kõigepealt teadmiseks, et naised pettuvad oma suguelus kergesti, ent otsustavad ära kannatada. Mehed ei pettu, aga ei kannata ära ka. Kalu on ju meres palju. 90% meestest on pornoga sinasuhetes, ent see täidab tühimiku ainult ajutiselt. Naised heidavad tihti teraapiakabinetis oma abikaasadele ette, et mees ei hooli tema vajadustest üldse. See ei ole tõsi! Mehed väga hoolivad sellest, et naisel oleks voodis hea… ent ei tea sageli, mida see tähendab. Seega teeme puust ja punaselt selgeks, milliseid orgasme naised vajavad.

Õpime lesbidelt!

Teadlased on jõudnud järeldustele, et lesbisuhetes olevad naised naudivad 15% sagedamini ja võimsamaid orgasme. Kuidas see saab tõsi olla? Nii omasooiharad kui heteroseksuaalsed naised on uuringutes kõige võimsamateks ja nauditavamateks orgasmideks hinnanud oraalseksi tulemusel saadud orgasme. Lesbid lihtsalt praktiseerivad seda tihedamini. Siinkohal on naised ise oma sugueluga rahulolematuses süüdi. Enamus mehi on valmis oma kallimale oraalseid mõnusid pakkuma, ent naised ei lase neid ligi, kuna mure kehalõhnade ja minapildi ees ei lase neil end lõdvaks lasta. Võimas orgasm vajab tekkimiseks argipäeva mõtetest 100% lahti laskmist.

Mida veel lesbid õigesti teevad?

Teine erinevus, mis 822 lesbi seksuaalse käitumise uurimisel selgus, oli erinevus nende vallatlemiste kestvuses. Naised hullavad omavahel keskmiselt 30-45min, samas kui mehe ja naise vaheline hullamine kestab 15-30 minutit. Mis seos orgasmil ja hullamise kestvusel on? Võiks arvata, et mida pikem penetratsioon, seda rohkem naise g-punkti erutus kulmineerub. Aga oh ei. Pikem kestvus naiste omavahelisel hullamisel sisustatakse hellitusetega: rinnad, kõht, selg... palju libestit ja massaaži seal, kus naisel kõige rohkem mõnunärve on ehk kliitoril. Naise seksuaalne erutus on kombinatsioon neist aktsioonidest, mitte ainult vaginaalse penetratsiooni tulemus. Seksuaalterapeudid soovitavad meestel võtta magamistoas 7 korda aeglasemalt, kui nad seni seda teinud on.

Kliitorimassaaž ei ole eelmäng.

See ongi stimulatsioon, mida naine vajab, et oma suguelu ja suhtega pikas perspektiivis rahul olla. Orgasme on erinevaid. Iga naine, kes on saanud vähemalt kaks orgasmi, teab, et need ei olnud ühesugused. On lokaalseid pinge vabanemise mõnulaineid ja on kogu keha raputavaid maavärinaid. Vaginaalne penetratsioon seostub enamuste jaoks selle õige teena naudingute maailma. Meeste jaoks see nii ongi, ent naised vajavad vaginaalse orgasmini jõudmiseks silitusi ja kliitorihellitusi. Seksuaalne teadlikkus naise keha eripäradest on kahjuks madal ja ka naised ise piiravad oma naudingute potentsiaali kõiksuguste tabudega.