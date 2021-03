Aga kas sinul on ikka kodus piisav toiduvaru? 

Tõepoolest, sellist WC-paberi defitsiiti, mis mullu märtsis poode tabas, enam pole. Suure tõenäosusega ei ole ka supermarketite letid kauasäilivast kraamist puhtaks tehtud. See aga ei tähenda, et sul ei peaks olema mõningaid varusid kodus. Näiteks, mõtle sellele, mis saab, kui peaksid järsku koroonasse haigestuma või lähikontaktseks jääma? Sellisel juhul oleksid sunnitud jääma eneseisolatsiooni, mitte tegema poes suuremat toidušopingut.

Loomulikult mõtlevad paljud meist nüüdisajal võimalusele e-poodide kaudu vajalikke asju tellida. Rangemate piirangute kehtestades suurenes nõudlus ka toidu kojutoomise järele ning nüüd on e-poodide ooteajad juba üsna pikad. Kui tahad täna tellida, siis naljalt enne ülehomset pakid kohale ei jõua. Seega jõuame taas samasse punkti – tähtis on eluks vajalik juba ette varuda. Just see annab nii sinule kui ka su perele turvatunde.