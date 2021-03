Margot Roose | Prügi sorteerimine on endiselt vajalik 

Me kõik tekitame prügi. Viskame ebavajaliku kraanikausi alla kotiga vooderdatud kasti(desse), viime täis kotid õue konteinerisse ja loodame mitte kunagi enam oma elu ülejääke näha. Usaldame, et roheliste noolekestega autod viivad selle kraami kuhugi, kus sellest tehakse uusi asju. Tublide sorteerijate šokiks selgus, et suur osa Eestis tekkivast olmeprügist viiakse salaja prügimäele ladestamiseks või põletusse. Jah, nii nagu aastakümneid tehtud. Kui kõigis muudes valdkondades on olnud meeletu areng ja uute tehnoloogiate triumf, siis prügimajanduses valitseb kiviaeg ja maid jagavad endiselt prügimafioosod.

Ütle, mis on su prügikastis

Tellitud toidu karbid? Veinipudelid? Laste sünnipäevapeo kaunistused? Niiske kassiliiv? Kasutatud intiimhügieenitooted ja ravimipakendid? Kui jätta kõrvale hais ja eelarvamus, et prügis sorivad vaid asotsiaalid, siis võite kindel olla, et põgus prügikoti uuring räägib teie elust palju. Jäätmete sisu ja laad paljastavad lisaks loodushoiule ka inimese üldised tarbimisharjumused, majandusliku heaolu ja isegi (nii füüsilise kui vaimse) tervisega seotud andmed. Seega ei ole andmete ja prügi võrdlemine sugugi meelevaldne ja sellepärast öeldaksegi, et andmed on uus nafta ja jäätmed uus kuld. Mõnes riigis on isegi prügiautodele kirjutatud, et nad veavad kulda.

Kui millegi väärtus on nii kardinaalselt muutunud, siis peab samapalju muutuma ka see, kuidas me prügi-nimeliste asjadega ümber käime. Asjast prügini on imeväike samm. Prügi tekib hetkel, kui asi ei täida enam eesmärki. Aga mis siis, kui see on lihtsalt hetk enne seda, kui asjale on uus eesmärk antud?

Vajame valdkonnaülest reformi

Prügimajanduse olukord räägib palju ka riigi kohta. Kas saame usaldada, et nurga taha keeranud prügiauto läheb sinna, kuhu ta ettevõtte moto kohaselt minema peaks? Eestis me seda täna ei saa. Vajame poliitilisi otsuseid ja tahet valdkonnaüleseks reformiks. Uue süsteemi ülesehituse aluseks peaks olema materjalidele väärtuse andmine ja materjalide võimalikult pikk (lõputu) ringluses hoidmine.

Eesmärgid on väga selged, tootjatel on vaja muuta pakendid ringlemiskõlblikuks või siis taaskasutatavaks. Inimestele on vaja luua selge ja mugav süsteem sorteeritud materjalide kogumiseks. Mida puhtamalt sorteeritud seda odavam. Tuleb maksustada kasvavalt sorteerimata prügi ja jäätmete põletamine energiaks ning nende maksude arvelt toetada sorteeritud materjalide taaskasutusse jõudmist. Põletamine ja ladestamine peavad muutuma kalliks alternatiiviks!