Erakondade reitingute edetabelit juhib Reformierakond  

Märtsikuu reitingud on sarnased jaanuari omadele, v.a EKRE ja Isamaa osas. Kui EKRE on pärast vahepealset langusperioodi oma varasema reitingu taastanud, olles samal tasemel eelmise aasta suve algusega, siis Isamaa seevastu on oma lähima konkurendi varju jäädes jällegi maadlemas valimiskünnisega.

Erakondade reitingute edetabeli tipus püsib kindlalt Reformierakond 28 protsendiga. Selle erakonna toetus on kõige kõrgem 24–49-aastaste naiste hulgas. Teist kohta hoiab EKRE 19-protsendise toetusega. EKRE-t toetavad kõige enam 50–64-aastased mehed. Kolmandal kohal on 18 protsendiga Keskerakond, kelle toetajaskond on suurim üle 65-aastaste vanusegrupis. Neljandal kohal on Eesti 200, keda toetab 16 protsenti valimisealistest kodanikest. Eesti 200 toetus on kõige kõrgem alla 35-aastaste hulgas. Viiendal kohal on jätkuvalt Sotsiaaldemokraatlik Erakond 9 protsendiga ning kuuendal Isamaa 5 protsendiga.