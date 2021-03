Vikerraadio e-etteütlust kirjutas tänavu rekordarv inimesi, läbi aastate on viis inimest korduvalt võidukad olnud 

Ka tänavu pakuti osalemisvõimalust vaegkuuljatele: kui raadiokuulajateni jõudis etteütlus Vikerraadio toimetaja Kaja Kärneri poolt loetuna, siis vaegkuuljad said ERR.ee portaalis etteütluse teksti lugeda video vahendusel ERR-i uudistetoimetaja Erle Loonurme huultelt. Vaegkuuljate kategooria võitja on Olav Kruus.

Filoloogide kategooria võitja Kais Allkivi-Metsoja võitis oma kategoorias teist korda. Varasemalt on filoloogide kategoorias kaks korda võitnud Averonika Beekmann, muu emakeele kategoorias on kahel korral võidutsenud Olga Gerassimenko, välismaal elavate eestlaste kategoorias on kaks korda võitnud Aivar Paila ja nutiseadmega kirjutajate kategoorias on kolm korda võidukas olnud Riina Tobias.