Maailm VAKTSIINIDIPLOMAATIA VÕI VAKTSIINISÕDA: Biden ei luba AstraZenecat Euroopasse saata Eimar Rahumaa, õigusteadlane , täna 17:32 Jaga: M

RISTAKEM NÕELAD: vaktsiin on väärt kaup, mis võib tülli ajada ja omakasule õhutada. Foto: Vida Press

Mõeldud oli muidugi parimate kavatsustega: Euroopa Liit peab liikmesriikide asemel farmaatsiafirmadega ise läbirääkimisi, sõlmib kokkulepped ning vaktsiin jaotatakse riikide vahel vennalikult, enam-vähem vastavalt elanike arvule. Põhimõttel, et kõik on viiruse ees võrdsed, riigi vägevusest, suurusest ja vaesusest hoolimata. Algul tundus, et asi õnnestub.