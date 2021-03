Eesti uudised E-RIIGIS HAIGUTAB AUK! Koroonavaktsineeritute ülevaade sünnib aeganõudva käsitööna Marvel Riik , täna 14:30 Jaga: M

KÄSITÖÖ: Haigekassa töötajad peavad käsitsi lappama erinevaid registreid, et koostada üldine nimekiri neist, kes on saanud koroonavaktsiini. Käsitöö on aga tegelikult ebavajalik, sest paljud andmed on olemas töötajate registris. Kuid praeguste seaduste kohaselt ei tohi seda registrit vaktsineerimisega hõlmatuse analüüsis kasutada. Foto: Rauno Volmar / Ekspress Meedia

„Et meil üldse oleks ülevaade, kuidas meil vaktsineerimisprotsess kulgeb, siis kord nädalas – see on väga töömahukas käsitöö –, iga esmaspäeva hommikuse seisuga võtame TEHIKust vaktsineerimisteatised ja seome need haigekassale kättesaadavate registritega,“ kirjeldas haigekassa juhatuse liige Maivi Parve riigikogus, kuidas 21. sajandi kolmandal kümnendil töödeldakse andmeid Eestis, mis on kuulus oma e-riikluse poolest.