Krimi LIHULA TULISTAJA LASUD POLNUD JUHUSLIKUD! Eksperdid: Tarraste teadis täpselt, mida ta teeb ja millised on tagajärjed Kristiina Tilk , täna 16:38

Mikk Tarraste 15. veebruari kohtuistungil Pärnu Maakohtus. Foto: Tiina Kõrtsini

Prokurör Gardi Andersoni sõnul on Lihula tulistaja Mikk Tarraste kaitsja eesmärk näidata, et Tarraste süüdivus on kuidagi piiratud. Kohtupsühhiaatria ekspert Katrin Eino lükkab selle võimaluse üheselt ümber. „Kõik, mida ta [Lihulas] tegi, oli arutletud, otsustatud ja juhitud,” tõdeb Eino.