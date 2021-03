Märtsi esimesel nädalal suri 414 Eesti elanikku 

Aasta algusest on Eestis surnud 3398 inimest: 1790 naist ja 1608 meest. Kõige rohkem (1774) suri üle 80aastaseid inimesi, 65–79aastasena surnuid oli 1068 ja alla 65aastaseid 556.

Kõige rohkem on tänavu ühel nädalal, 1.–7. märtsil, surnud 414 Eesti elanikku. Tegemist on surnud elanike arvu poolest viimase viie aasta kõige kurvema nädalaga Eestis.

Tavapäraselt on aasta jooksul rohkem surmasid detsembrist märtsini ja keskmisest vähem juunis, juulis, augustis ning septembris.

Statistikaameti kiirstatistika joonisel on toodud kümne aasta (2010–2019) keskmised surmade arvud nädalate kaupa. Aastate 2017–2019 andmed on lõplikud, 2020. ja 2021. aasta andmed on rahvastikuregistri põhjal esialgsed ning neid täiendatakse.