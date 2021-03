KATSETAME | Milline kodus kiiresti valmiv topsiroog võib konkureerida restoranieinega? 

Juba pakend on väga ilus ning kutsub ostma. Ka valmistamine on lihtne ning ei nõua lisavarustust – peale sooja vee, kahvli või lusika pole mitte midagi vaja. Kindlasti hakkab kuuluma suvisel ajal matkatoitude hulka.

Mul on hea meel, et Blå Bandi tootevalikus on midagi ka taimetoitlastele. Kuigi mina ja abikaasa pole täielikult taimetoitlased, siis armastame aeg-ajalt teha taimetoidupäevi. Oleme mõlemad veendunud, et liha, kana või kala ei pea olema toidus, et see viiks keelt alla.