Krimi IKKA VIIN, VIIN, VIIN! Saksamaal varastatud kärakas toob päti aastateks Eesti vanglasse Viljar Voog , täna 10:50

Viinavargus võib lõppeda pika vanglakaristusega. Foto: Laura Oks

Mis kell on sobilik kauplusesse viina järgi minna, et see liiga varajane ei tunduks? Üks pätt otsustas, et paras kellaaeg on 14.20 ja seetõttu ootab teda ees paar vangla-aastat.