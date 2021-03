Eesti uudised Tartlased kahte lehte: aastaid kavandatud uue raamatukogu ja kunstimuuseumi ehitus läks ütlemata tuliseks Asso Ladva , täna 09:26 Jaga: M

ELURIKKUSE ASEMEL KULTUUR: Sellel kohal, kuhu peaks tulema Tartu kultuurikeskus, rääkisid Merle Karro-Kalberg, Anna-Liisa Unt ja Karin Bachmann mullu suvel veel Tartu parkide liigirikkusest. Foto: Jassu Hertsmann

„Tartu peab jääma Eesti kultuurikeskuseks ja sellepärast on südalinna kultuurikeskuse teema tartlastele oluline. Eks seepärast need pöördumised neil päevil ilmunud on,“ ütleb Tartu volikogu ja valimisliidu Tartu Eest liige Hannes Klaas, miks vaid mõne päevaga ilmus avalikkuse ette tervenisti kolm erinevat pöördumist, mis on seotud südalinna kultuurikeskusega.