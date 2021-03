Seisukoht | Kui ei saa nõuga, saab jõuga 

Küll aga ei olnud mitte kõik lasteaeda külastanud vanemad nii mõistlikud, et neid reegleid järgida. Korduvalt ja korduvalt tuli aastate jooksul ette juhtumeid, kui n-ö lasteaia tipptunnil koju jõudes olid võõrad autod parkinud end meie korteriühistu, sealhulgas minu parkimiskohale. Mulluse aasta pühadel läks lausa nii, et üle mitme puhkusenädala Tallinnasse jõudes oli meie parkimiskohal keset päeva kinnise tõkkepuu taga võõras auto. Ütlen ausalt – see ajas ikka närvi küll!

Sest mis sa teed, kui jõuad õhtul koju ega saa tuppa minna, sest sul pole autot kuhugi panna, kuna keegi mölakas pargib sinu kohal – sealjuures on kõrval mitu vaba lasteaiale mõeldud kohta? Et keegi lihtsalt ei viitsinud astuda 10 lisasammu ja otsustas, et võib rikkuda reegleid, mis me oleme ühiselt kehtestanud?

Minu ühistu õnneks on meil väga kindla selgrooga esinaine, kes aastatepikkuse reegliterikkumise järel viis asja nii kaugele, et meie parkla tõkkepuud liigutati ja nüüd on piiratud alas ainult meie majale mõeldud kohad, lasteaia külastajad peavad ikkagi tegema need 10 lisasammu, mis jäävad tõkkepuu ja lasteaia värava vahele.