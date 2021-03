Juhtkiri | Vale vanusepiir teeb palju kahju 

Pigem mitte, võib järeldada vastukajast hiljuti avalikuks tulnud juhtumile, kus Nõmme Kalju jalgpalliklubis oli asjaosaliste endi sõnul väidetavalt kõigile teada, et toona 52-aastasel treeneril Getulio Aurelio Fredol oli aastatepikkune suhe samas klubis treeniva neiuga, kes oli selle tutvuse alguses vaid 14-aastane. Et treenerile heitvat ebakohast käitumist ette veel mitmed selle klubi mängijad, siis on vara öelda, kas treenerit ootavad ees mingisugused õiguslikud tagajärjed, kuid nüüdseks on tema käitumist tauninud nii spordiringkond, laiem avalikkus kui ka poliitikud.

Just viimaste võimsuses on paika panna lisatõkend, et selliseid ebavõrdseid, tihti manipulatiivseid suhteid ei tekiks. Tõsi, ka seadusliku suguküpsuse vanusepiiri tõstmine 16. eluaasta peale ei taga veel, et selles eas ei võiks tekkida suhteid, mida tagantjärele meenutatakse õõva ja kahetsustundega, või et meie ühiskonnast kaoksid ära need, kes riskiksid noorematele lähenemast kas või vanglakaristuse hinnaga, kuid vähemalt osade noorte kannatused jääksid rangemalt piiritletud õigusruumis kindlasti olemata.

Kummaline on seejuures mõne võimuliidu poliitiku hoiak, et üksikjuhtumi peale ei maksa veel rutata seadust muutma, kui lastekaitsega tegelevad huvigrupid on seadusemuudatuse nimel tegutsenud juba aastakümneid ja ühiskonnaski tõstatub küsimus suisa regulaarselt, sest alaealiste ärakasutamise juhtumid jõuavad meediapilti kahetsusväärselt tihti.

Muidugi ei tähenda see, et seadust tuleks muuta uisapäisa, ent selleks meil ju parlamentaarne debatt ongi. Lahendada tuleb näiteks küsimus, kuidas tagada, et noorte omavahelise suhte arenedes ei saaks ühest või isegi mõlemast kriminaal. Nii on näiteks Saksamaal 14. ja 21. eluaasta vahel puhvertsoon ja vanemad kui 21-aastased ei tohi astuda seksuaalvahekorda alla 16aastasega.