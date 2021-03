Kommentaar Peeter Olesk | Avatud kiri ilma manuseta Peeter Olesk, 25./26. II 2021 Tähtvere mõisas , täna 19:36 Jaga: M

Foto: ALDO LUUD

Armas doktor Jaak! Kiri on lahtine, sest ma ei tea, kus Sa parajasti oled, aga kindlasti on Sul Covid-19 tõrjumise tõttu kasulikum külas mitte käia – ent välisukse vahelt rääkimiseks on õues ikka veel külm ja läbi maski ma Sulle teed pakkuda ei oska. Pealegi räägiksime me pikemalt kui aforismide keeles. Kiri on avatud, sest ma pöördun Sinu kui parlamentaarse riigikorra võimukandja poole. Ühtlasi on see ka isiklik, kuna me mõlemad oleme niisugused humanitaarid, kellel on ühiseid huve sõltumata sellest, mis tööd me antud hetkel teeme. Üheks sääraseks huviks on vastuse leidmine küsimusele, kuidas käivad inimesed ümber ajalooga ning milliseid järeldusi nad sellest teevad. Kerge see küsimus olla ei saa, sest teatav osa ühiskonna ajaloost sünnib ju alati tänavail, ehkki mitte ilmtingimata just loosungite all.