Peaminister nakatus koroonaviirusega: mul oli vaid väike palavik ja ma ei oodanud positiivset tulemust 

Peaminister kirjutab Facebookis:

"Täna on see päev, kui ühinen nende tuhandete eestimaalastega, kes on saanud oma koroonatestile positiivse tulemuse.

Nagu paljud teist, tegin testi südamerahustuseks ja lähikondsete kaitseks. Mul oli vaid väike palavik ning positiivne tulemus pole see, mida ootasin – tõestus, kui salakaval see viirus on ja kui valvel me kõik peame olema, et viiruse levikut tõkestada.

Ja nagu paljud teist, ei tea ka mina täpselt, kuidas ma nakatuda võisin. Olin neljapäevani lähikontaktsena 10 päeva eneseisolatsioonis, isolatsioonist lahkudes tehtud PCR-test oli negatiivne ning enesetunne suurepärane. Ka pärast seda töötasin võimalikult palju interneti teel, et vähendada kontakte. Seegi on hea näide koroonaviiruse salakavalusest ja eriti tõhusast nakkuvusest.

Sain tulemuse just kätte ja teavitasin oma positiivsest proovist ka neid inimesi, kellega olen kokku puutunud. Neid on õnneks olnud vähe – pereliikmed ja väike ring töötajaid. Nagu oleme tööandjatele tungivalt soovitanud, siis ka valdav enamik Riigikantselei töötajaid on kodukontoris, kohapeal olevate väheste inimestega töökohal oleme püüdnud vältida lähikontakte ning kantakse maske. Loodan südamest, et kedagi tahtmatult ei nakatanud – igaüks, kes on positiivse testitulemuse saanud, ilmselt teab omast käest, et kõige suuremat muret valmistab just väljavaade olla kellelegi kogemata nakkuse edasi andnud.

Jätkan tööd kodust, e-Eestis on interneti vahendusel edukalt võimalik juhtida valitsust, teha Riigikogule ettekandeid ning sooritada kõik muud riigi- ja kriisijuhtimiseks vajalikud tegevused.