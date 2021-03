ERM paneb tööle robotid 

„Mul endal on kokkupuude robotiga juba aastatetagune, neid on kasutatud näiteks konverentsidel,“ jätkab ta. „Robotimaailm areneb kiiresti ja toona tundus see kõik väga kohmakas, ka masin ise ei näinud eriti ilus välja. Tänapäeval tehakse isegi inimesekujulisi roboteid, mis tervitavad külalisi juba uksel, aga need on muidugi tükk maad kallimad kui see, mis meile tuleb. Mõni aasta tagasi rääkisime, et sellise hankimiseks kulub mitukümmend tuhat, nüüd saab ta kätte 4000 euroga. Kasvõi eksperimendi pärast tasub juba proovida,“ räägib Karis, et plaan on robotit arendada nii, et külastaja saaks seda ka kodunt mobiili või mängukonsooli abil juhtida ja vabalt muuseumis ringi kolada. „Võib-olla saaks mõni Eesti idufirma spetsiaalselt meie jaoks sellise roboti välja töötada. Selleks ongi vaja enne ühe kommertsrobotiga kõik läbi mängida.“