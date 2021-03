Eesti uudised Haiglajuhtide mured: napib personali, kes koroonapatsientidega tegeleks Marvel Riik , täna 20:00 Jaga: M

GALERII

Eesti haiglajuhid: Ida-Tallinna Keskhaigla juhatuse esimees Ralf Allikvee, Põhja-Eesti Regionaalhaigla juhatuse liige ja haigla ülemarst Peep Talving, Lääne-Tallinna Keskhaigla juhatuse esimees Arkadi Popov, hädaolukorra meditsiinijuht ja Pärnu haigla juhatuse esimees Urmas Sule, Rakvere haigla juhatuse esimees Ain Suurkaev ja Tallinna kiirabi peaarst Raul Adlas. Pildilt on puudu Ida-Viru Keskhaigla juhatuse esimees Tarmo Bakler. Foto: Kollaaž

Koroonapatsiente kirjutatakse rohkem haiglatesse sisse kui välja. Põhja-Eestis, kus koroonahaigeid tuvastatakse kõige rohkem, on olukord selline, et inimesi saadetakse raviks teistesse Eesti haiglatesse. Põhjas pole probleemiks voodikohtade puudus, vaid personal. Iga koroonapatsiendi kohta on vaja üle kahe töötaja.