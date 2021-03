Eesti uudised SEADUSTATUD PEDOFIILIA: täiskasvanud magatavad 14aastasi ja poliitikud pigistavad silmad kinni Dannar Leitmaa, Kadri Kuulpak, Viljar Voog, Marvel Riik , täna 17:45 Jaga: M

GALERII

KES VASTUTAB? Kui täisealine valib seksuaalpartneriks alaealise, siis peaks täiskasvanu enda moraali- ja eetikakompass tööle hakkama ja ta peaks tundma juhtuva eest vastutust. Foto: Vida Press

Praegu on Eestis igati seaduslik, et hallpea võib rahumeeli seksida 14aastase lapsega. Kas seda vanusepiiri tuleks tõsta? „Esimest korda on meil justiitsminister, kes pole populist või poliittehnoloog. Äkki saab seekord ära tehtud,“ tunnistas üks juhtivprokurör Õhtulehega kuu aega tagasi suheldes. Seksuaalse enesemääratluse debatt on käinud tõusude ja mõõnadega juba üle kümne aasta, õigem oleks suisa öelda, et esimesed arutelud käisid juba 90ndatel.