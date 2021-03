AH ET PATUELU? Elton John norib Vatikaniga tüli 

Ometi rõhutas Püha Tooli dekreet, et kirik peab homoseksuaalseid koguduseliikmeid tervitama ja lahkelt kohtlema sõltumata sellest, et nende abielu või kooselu preester sõlmida ei tohi. Probleem pole samast soost paarides kui inimestes, leiab Vatikan, vaid nende intiimelus. Katoliku kiriku silmis on seksil ka heteropaaride puhul ikkagi ainult üks eesmärk: rasestumine. Kuidagi teisiti (s.t naudingu eesmärgil) ei vasta Jumala plaanile, seega ei saa samast soost paaride ihuline läbikäimine juba olemuselt Jumalale meelepärane olla.

„See, et sellistes suhetes on ka positiivseid külgi, mis iseenesest väärivad tunnustust ja tänumeelt, ei õigusta ikkagi sedasorti suhteid ega muuda neid jumaliku õnnistuse vääriliseks, kuna need positiivsed küljed esinevad sellises liidus, mida Looja oma plaanis ette pole näinud,“ leiab Vatikan ning lisab, et eitav vastus abielule ei tähenda negatiivset suhtumist inimestesse endisse.

Paavst Franciscus on minevikus küll toetanud samast soost paaride kooselu ilmalikku sõlmimist, kuid selles ei maksa näha toetust LGBT+ paaride abielule. Toona nägi argentiinlane kooselude sõlmimises lahendust sellele, et katoliku kirikut sel teemal ei survestataks. Samast soost paaride abielu sõlmimisele on ta alati vastu olnud.

Elton John pole rahul

Laulja Elton John, kes elab koos oma abikaasa Davidiga, sõnas Facebookis, et temale jääb arusaamatuks kiriku seisukoht patuste abielude suhtes, ent „samas teenivad „Rocketmani“ miljoneid investeerides rõõmsalt kasumit - film, mis kuulutab minu õnne Davidiga abiellumisel“. John räägib siin oma eluloofilmist, mille sisu ei hoia tema seksuaalsust sugugi vaka all.