Naistearst: „Mõni täiskasvanu saadab 13aastasele kingitusi. Nende hind selgub 14. sünnipäeval." Kadri Kuulpak , täna 17:38

HEAMEEL: Naistearst Made Laanpere avaldab heameelt, et vanusepiiri tõstmisest on saanud kogu ühiskonda haarav diskussiooniobjek. „Usun, et seekord hakkavad asjad liikuma,“ on Laanpere lootusrikas. Foto: Reigo Teervalt

Naistearst ja seksuaalvägivalla ohvritega töötav Made Laanpere räägib, kuidas mõni täisealine ootab väljavalitud ohvri 14. sünnipäeva. Seaduse silmis on suhted 14aastase ja täiskasvanu vahel lubatud, kuid leidub spetsialiste ja poliitikuid, kelle hinnangul võiks eapiiri kergitada 16 eluaastale. Seda meelt on ka Laanpere.