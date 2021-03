Aleksei Navalnõi advokaadid ei tea endiselt tema täpset asukohta 

Vene riiklik uudisteagentuur TASS väidab, et vanglateenistus transportis Kremli kriitiku Moskva lähistel asuvasse IK-2 nimelisse karistuskolooniasse kahe ja poole aasta pikkust vangistust kandma. Navalnõi juristid kinnitavad, et varasemas kinnipidamisasutuses mees tõepoolest enam ei viibi, kuid seda, kas ta on kindla peale IK-2 toimetatud ei tea nad siiani. Esimesse vanglasse viidi Navalnõi koroonakarantiini, seal nägi üks juristidest teda oma silmaga viimati neljapäeval. Mees tundus olevat hea tervise juures.

Juristide sõnul toimus Navalnõi salajane üleviimine mujale puhtalt selleks, et nemad, Navalnõi abikaasa ega ükski teine pereliige mehega ühendust võtta ei saaks. Viimati sai Julija Navalnaja mehelt kirjakese möödunud nädala algul, milles too tunnistas, et igatseb kangesti pliine süüa.

IK-2, kus Navalnõi anonüümse allika sõnul viibib. Foto: TASS/Scanpix

Ajakirjanik Andrei Kolesnikov avab Moscow Timesi arvamusloos vaatenurka sellest, miks Navalnõiga toimuv venelastes suurt kaastunnet ega furoori ei tekita. Ta kirjutab, kuidas Navalnõi produtseeritud dokkfilm nõndanimetatud Putini paleest toob esile tõsised probleemid Vene ühiskonnas ja poliitikas, kuid keskmine venelane ei tahtvat selliseid asju lihtsalt kuulda. „Passiivne enamus ei taha sellist asja teada ning parema meelega eirab ebameeldivat ja häbiväärset infot oma riigi kohta,“ kirjutab ta. Üle poole, 55% Vene elanikest ei usu, et Navalnõi möödunud aasta augustis tahtlikult mürgitati. Autor on oma hinnangus Vene rahva enamusele üdini pessimistlik, nimetades neid apaatseteks ja konformistideks, kes on riigis toimuvaga nii harjunud, et igasugune kriitika tekitab ebamugavustunnet.