PEAD TEKI ALL?! Endised justiitsministrid annavad aru: miks pole 14aastasega seksimist ära keelatud 

„Seksuaalse enesemääramise vanusepiir“ ehk küsimus, millisest vanusest tohib noor inimene seaduslikult seksida, on teemana olnud üleval üle kümne aasta – eriti kuna Eestis on piir seatud 14 peale, mis on aasta või kaks madalamal naaberriikidest. Iga kord jookseb teemaarendus aga liiva, sest seaduse muutmisega peaksid tegema poliitikud, kes aga hõiskavad, et noortel endal on õigus valida, kõik negatiivsed näited on vaid üksikud juhtumid ja teema vajaks põhjalikku analüüsi. Miks selles küsimuses ei leita erakondlikku konsensust? Kas tõesti kardetakse häälte kadu?