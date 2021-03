VIDEO | Coopi autoloosi võitja: jälgisin ka eelmise võiduauto üleandmist ning mõtlesin, et tahaks endalegi sellist! 

Tänaseks on Kirsi noorimal pojal endalgi juhiload ning tõenäoliselt saab ta ema Dacia endale. „Hetkel kasutab poiss oma venna autot, kes on Rootsis tööl. Viimane tuleb aga peagi Eestisse tagasi ning siis on noorem poeg jälle jalamees,“ lausub Kirsi.

Poeg on Kirsi kuuest lapsest ainus, kes pole veel pesast välja lennanud. Mitu last elavad päris lähedal ning sellega on Kirsi rahul. „Üks poeg käib mul pidevalt puid tegemas, tütar pühapäeviti saunas…“ toob Kirsi välja. Ka autovõidu järgselt on plaanis väikeses ringis tähistada ning kooki süüa.

Kirsi on Karksi-Nuia kandis elanud terve elu ning toonitab: see on parim koht, kus elada! „Õppisin kaks ja pool aastat Tallinnas lasteaiakasvatajaks, kuid käisin igal nädalavahetusel kodus. Pealinnas polnud mul midagi teha,“ tunnistab Kirsi. Enne talumaja ostmist elasid nad abikaasaga Karksi-Nuia korteris ning ka seal igatses naine looduse järele. Nüüd on Kirsi kodu seal, kus süda enim rõõmu tunneb!

Toyota maastur on hea valik neile, kes elavad maal

Karksi-Nuia Konsumis käib Kirsi kaks-kolm korda nädalas, tavaliselt pärast tööpäeva lõppu. „Võtan alati nimekirja kaasa, et emotsioonioste ei hakkaks tegema,“ sõnab ta. Poe suurusega on autovõitja väga rahul, sest siit saab kõik eluks vajaliku.

Et Karksi-Nuia on väike koht ning kõik tunnevad kõiki, tõestab seegi, kui palju õnnesoove Kirsi saab. Ligi pooled Konsumi töötajad tulevad tema juurde, et isiklikult õnne soovida.

Sealjuures kiidavad kõik autot ning loomulikult ei jää Kirsilgi headest sõnadest puudu. „See Toyota on lihtsalt nii ilusa välimusega!“ õhkab ta. Oluliseks plussiks on ka tõik, et tegemist on maasturiga. „Maal on kõrgema autoga parem sõita, sest on suurem oht lumme või porri kinni jääda,“ osutab ta.