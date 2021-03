OKSERALLI! Rootslased süüdistavad: Eesti krevetid levitavad noroviirust 

Vestlused haigestunutega juhatasid Rootsi toiduameti Eestist tulnud soolvees krevettide partiini, mis korjati müügilt 1. märtsil. Krevetid jõudsid vaid võileibu tegevate ettevõteteni, need polnud saadaval jaekaubanduses.

Kõnealused krevetid on Rootsis praegu testimisel ning juhtunust on teavitatud ka Eesti ametivõime. „Tõepoolest on sellekohane info jõudnud põllumajandus- ja toiduametisse. Hetkel oleme asjaolusid selgitamas ning enne kui kõik asjaolud ei ole selged, ei ole võimalik kahjuks kommenteerida,“ sõnas Õhtulehele toiduameti kommunikatsiooniosakonna juhataja Hanna Turetski.