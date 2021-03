5 nippi, kuidas end küberrünnakute eest kaitsta 

Millist infot on ohutu paroolis kasutada?

Kas parooliks sobib 123456789, EesnimiPerenimi või sinu sünnikuupäev? Kas parooliks võiks panna oma sünnilinna või lemmiklooma nime? 61% vastanutest teadsid, et kõige õigem on paroolide loomisel kasutada juhuslikke tähti ja sümboleid. Muidugi võid välja mõelda paroole, mida sul on lihtne meelde jätta, aga ole kaval: mõtle välja mõni lause, mille iga sõna esimene täht moodustab parooli, ning asenda mõni tähtedest numbritega. Näiteks: 6nne130nMLS, mis pikalt välja kirjutades oleks: „Õnne 13 on minu lemmik sari“. Nii on sul parooli lihtne meelde jätta, kuid keerukas kombinatsioon teeb need turvaliseks.

Mis on võltsrakendused?

Kas see on ehk rakendus, mille abil oma sõpradele tünga teha? Või lihtsalt rakendus, mis reklaami järgi on asjalikum, aga tegelikkuses üsna kasutu? Võltsrakendus on tegelikult selline „trooja hobuse“ moodi rakendus, mis huvitava või kasuliku funktsiooni varjus püüab tegelikult ligi pääseda sinu andmetele, et edastada need tulu teenimise eesmärgil kolmandatele osapooltele. Mõnikord on selliste rakenduste taga kuritahtlikud häkkerid. Ole alati valvas, kui värskelt alla laetud rakendus küsib ligipääsu sinu kõigile andmetele! Kas pilditöötlusprogramm peab ikka sinu täpset asukohta kogu aeg teadma? Ole tähelepanelik, kui äpp küsib sinu pangakonto andmeid.

Usaldada võid julgelt neid äppe, mis on pärit usaldusväärsetest allikatest, nagu Huawei AppGallery, sest selle ehitamisel on loodud neljatasandiline turvaprotsess. Kõigepealt tuvastatakse ja kontrollitakse arendajate identiteeti, seejärel analüüsitakse, kas rakendused on loodud pahatahtlike toimingute tegemiseks. Siis tehakse privaatsusanalüüs ja kontrollitakse, millistele andmetele rakendused juurdepääsu vajavad, ning lõpuks testivad spetsialistid kõiki poe tooteid käsitsi. Ainuüksi 2019. aastal lükkas AppGallery tagasi umbes 37% rakendustest, kuna need ei vastanud turvanõuetele.