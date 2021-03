Juhtkiri | Süstihuvi on suur, aga kus on vaktsiin? 

Nüüd on vaja vaid läbi rehkendada, kas haiglatel jätkub piisavalt personali, et tarnitavate vaktsiinikoguste suurenedes hoida suured vaktsineerimiskeskused töös mitte ainult ühel nädalavahetusel nagu äsja, vaid seitse päeva nädalas. Ja nende keskuste töö ei saa olema ilmselt ajutine, kui järgmisest talvest läheb käima vaktsineerimise järgmine ring.

Nädalavahetuse kogemus näitas, et tegelik huvi vaktsineerimise vastu on suur ning inimese ei peljanud sõita ka Eesti teise serva vaktsiini saama, kui sealses haiglas leidus veel vabu aegu. Samas on tegu jällegi logistilise küsimusega, sest miks vedada vaktsiin terviseameti laost Ida-Virumaale, kui sinna hakkavad sõitma end vaktsineerima Tallinna inimesed?