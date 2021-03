Kommentaar Mart Riikoja | Ärge muretsege, sõda enam ei tule! Mart Riikoja, kommunikatsiooniekspert , täna 18:22 Jaga: M

Umbes selliste sõnadega lohutati ja rahustati külma sõja ajal siin pool raudset eesriiet rahvast. Jah, sõda ei tule, ent me peame valmistuma veriseks võitluseks rahu eest! See viimane oli siis innustus ja masside mobiliseerimine. See oli siht, mille nimel elada ja hingata.