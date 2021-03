Regionaalhaiglas on rekordarv COVID-patsiente, ohus on erakorraline ravi 

Regionaalhaigla juhatuse liikme-ülemarsti prof Peep Talvingu sõnul on COVID-haiglaravi vajadus järsult kasvanud ja kasvab veelgi, vahendab haigla saadetud pressiteates.

"Regionaalhaiglas on täna 133 COVID-patsienti, neist kõrgeima ehk III astme intensiivravil on 25 patsienti, nendest 22 juhitaval hingamisel. Need numbrid peegeldavad kriitilist olukorda kõikides haiglates," ütles prof Talving.

"Kahjuks oli meil ka viimase 24h jooksul 3 surma, kellest noorim oli 51-aastane mees."

Talvingu sõnul kasvavad haiglaravi vajavate COVID-patsientide numbrid kontrollimatult.

„Eriti murelikud oleme intensiivravi võimekuse pärast,“ ütles prof Talving ja lisas: „Oleme pidevas suhtluses Põhja meditsiinistaabi regiooni haiglatega ja jagame patsiente vastavalt haiglate ressursile. Nüüd on juba vajadus patsientide saatmiseks Lõuna regiooni ja oleme selles Lõuna meditsiinistaabiga kokku leppinud. Aga on vaid aja küsimus, kui ka sealne ressurss on koormatud.“

„Plaaniline ravi on piirdunud, löögi all on erakorraline mittepandeemiline ravi,“ selgitas dr Talving.

Olukord on kriitiline ja vajab ühist jõupingutust.