Martin Helme: liberaalse teooria karm praktika on see, mida Getulio tegi. Minister Kiik: Helme valetab

"Meie erakond esitas äsja riigikogu menetlusse eelnõu, mis tõstaks suguküpsuse seadusliku vanuse 16 peale. Praegu on 14, sellega on Eesti absoluutselt kõige madamalama lubatava vanusega riik Euroopas. Sama eelnõu esitasime eelmises koosseisus. Tookord hääletati see mürinal maha. Tegime ka valitsuses olles ettepaneku koalitsioonis, et lubatavat vanust tõsta 2 aasta võrra. See leidis lausa raevukat vastuseisu Keskerakondlaste poolt," kirjutab Martin Helme sotsiaalmeedias.

Minister Kiik: Martin Helme valetab

"Mul on raske aru saada, kas Martin ajab midagi sassi või on otsustanud teadlikult Eesti rahvale valetada," lükkab minister Tanel Kiik kõik EKRE juhi poolt toodud väited ümber.

"See on valetamine. Ühtegi neist väidetest ei ole mina suuliselt ega kirjalikult väljendanud. Need omistatud mõtted ei vasta minu seisukohtadele," selgitab Kiik ka pikemalt, kuidas sotsiaalministeeriumis ja ministrina on astutud samme, et kaitsta lapsi väärkohtlemise eest.

"Postituse lugemine ei tekitanud ainult nõutust, vaid mõjub ärritavalt. See on must-valge valetamine," on Kiik kuuldavalt Helme peale pahane.