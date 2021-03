Trombiohust hoolimata AstraZeneca vaktsiini saanud südamehaige: keegi ei küsinud, mis haigusi põen 

Pärnumaalt Tori vallast pärit lugeja, kel tervise tõttu osaline töövõime, räägib, et keegi ei uurinud enne kaitsepookimist, mis kaasnevad haigused tal on või kas äkki on naine üldse palavikus. „Kohe pandi süst. Ei mõõdetud ka vererõhku. Inimestelt ei küsitud absoluutselt, mis haigusi te põete,“ räägib murelik lugeja.