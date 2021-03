Iga kaheksas täiskasvanu on vähemalt ühe doosiga COVID-19 haiguse vastu vaktsineeritud 

Üle 80aastaste hõlmatus vähemalt ühe vaktsiinidoosiga on kõige kõrgem Läänemaal 55,3%, Saaremaal 55,1%, Hiiumaal 53,3%, Raplamaal 51,9%, Järvamaal 49,2%, Pärnumaal 46,6%, Jõgevamaal 42,3%, Viljandimaal 40,8%, Tartumaal 33,2%. Vaktsineerimisega hõlmatust tuleb oluliselt tõsta Ida-Virumaal, kus on kõigist elanikest vähemalt ühe doosiga vaktsineeritud 5% ning üle 80aastastest ligi 10%.

Esmaspäevast laupäevani on praeguseks tehtud 39 588 vaktsineerimist, mida on 6020 võrra enam kui eelmisel nädalal kokku. Uuel nädalal on Eestisse saabuvad vaktsiinikogused kahjuks oodatust oluliselt väiksemad ja seetõttu on kasutada olevaid vaktsiine vähem. Esmaspäeval on Eestisse tulemas 14 040 doosi Pfizer/BioNTech vaktsiini ja reedel 2 400 doosi AstraZeneca COVID-19 vaktsiini.